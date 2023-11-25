Полиция Сургута выявила более 400 мигрантов, незаконно пребывающих в России

В Сургуте в 2023 году встали на миграционный учет 58 тысяч иностранных граждан. Помимо этого, в ходе рейдов выявлено около 400 человек, незаконно пребывающих на территории России.

«В 2023 году мы направили в суд четыреста протоколов по факту выдворения иностранных граждан, которые незаконно проживают в городе. Более двухсот тридцати приезжих уже были выдворены. По остальным материалы пока находятся на рассмотрении в суде, но это лишь процессуальный вопрос. Скоро они отправятся к себе на родину», – сообщили в пресс-службе УМВД по Сургуту.

Кроме того, полиция фиксирует увеличение числа преступлений, которые совершили мигранты – в 2023 году зафиксировано более 100 правонарушений. Напомним, что ранее глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать спецотдел по расследованию преступлений в сфере миграции. Такой же появится и в Югре.