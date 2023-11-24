Суд приговорил бухгалтера из Сургута к реальному сроку за кражу 2 млн рублей

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор 27-летней горожанке, которая работала бухгалтером в компании, занимающейся розничными продажами. Девушка признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По данным следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2018-го бухгалтер умышленно вносила недостоверные сведения в документы о произведенной оплате товара. При этом покупатели рассчитывались за товар наличными либо перечисляли деньги на банковскую карту сотрудников магазина.

«В последующем деньги поступали в распоряжение подсудимой. В результате злоумышленнице удалось похитить более 2 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что подсудимая возместила причиненный ущерб. Несмотря на это, суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Югорчанка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть оспорен.