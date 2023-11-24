Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

25 ноября

Концерт музыканта и композитора Гудимира

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

25 ноября в Культурном центре «Порт» в рамках культурно-просветительского проекта «Волшебная гора» состоится выступление музыканта и композитора Гудимира из Санкт-Петербурга.

ГУДИМИР — один из самых ярких представителей нео-академической гусельной традиции, композитор, импровизатор, смело сочетающий русскую мелодику с ритмическими рисунками традиционной музыки разных народов. Гусельная игра на Руси испокон веков называлась гудьбою, гужением, отсюда и название проекта ГУДИМИР, цель которого вернуть гуслям былую славу.

Диапазон репертуара широк: от детских сказок и оригинальных обработок народных (русских, белорусских, марийских, чувашских, болгарских) песен до академической классики. Основу же репертуара составляет авторская музыка Максима, написанная им специально для гуслей.

Исполнитель использует множество разных инструментов, но самый главный — это специально изготовленные для проекта электро-гусли, которые являются усовершенствованной моделью академических и народных гуслей и дают невероятные возможности звукоизвлечения.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Сольный концерт Артура Шамгунова «Спойлеры для взрослых»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

Артур Шамгунов — стендап-комик из Казани, сооснователь Stand-Up Club Kazan, участник многих известных стендап-проектов России (Stand-Up на ТНТ, Outside Stand-Up, Stand-Up Club #1). Автор подкаста о психологии «БОЛЬНО СМЕШНО».

Вот, что Артур говорит о своем новом концерте: «Я не обещаю, что вы во всем со мной согласитесь. Но могу гарантировать, что я буду предельно искренним, а вам будет смешно. В основном поговорим о взрослении, воспитании детей, обществе и психологии».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 1000 рублей. 18+

Выставка «Черное золото»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время совпадает с графиком работы учреждения.

Выставка «Черное золото» - это переосмысление древней культуры Югры, через визуально-эстетический язык орнаментов и символов народов Сибири (обских угров, ханты и манси) посредством создания современных плоскостных и пространственных произведений.

Авторская техника Гюлар позволяет ей быть не только художником, но и декоратором и предметным дизайнером – тому подтверждение восхитительная коллекция настенных часов с символами и знаками, основой для их создания послужили традиционные орнаменты ханты и манси.

На выставке будет представлено более 40 объектов: картины, графика, инсталляции, масштабные предметы интерьера – часы и панно в авторской технике с использованием различных современных материалов.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

26 ноября

День СуперМамы в библиотеке

Место проведения: Центральная детская библиотека, проспект Дружбы, 11а. Время: 10:00.

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Центральная детская библиотека приглашает своих читателей вместе отметить этот замечательный и трогательный праздник.

День матери — это прекрасный повод сказать нашим мамам большое «спасибо», рассказать и показать, как сильно мы их любим.

Телефон для справок: 28-56-93 (135). Вход свободный. 6+

Музейное занятие «В музей с мамой»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

26 ноября вся страна будет праздновать один из тёплых и трогательных праздников – День матери.

По всей России в этот день проходят концерты, конкурсы, акции, выставки. Мы предлагаем изготовить и подарить вашим мамочкам необычную открытку в технике «квиллинг». Это популярный вид творчества, основанный на создании плоских и объёмных композиций с помощью полосок бумаги.

Телефоны для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 3+

Мастер-класс «Магия бусин»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/14:00.

Сургутян приглашают на занятие по плетению ожерелья из бисера.

Телефоны для справок: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детям до 18 лет – 200 рублей, взрослый билет – 300 рублей. 10+