Спектакль сургутского театра «Петрушка» оценили на Большом детском фестивале

Сургутский театр актера и куклы «Петрушка» завоевал награду на Большом детском фестивале в Москве. Диплом лауреата и приз от родителей детского жюри фестиваля получил спектакль режиссера Наталии Лебедевой «Девочка, наступившая на хлеб», сообщается на сайте фестиваля.

Спектакль поставлен по одноименной сказке Андерсена. По словам руководителя «Петрушки» Алены Блиновой, на церемонии награждения к ней в зале подходили родители и благодарили за такой нравственный спектакль, пишет «Сургутская трибуна».

В 2023 году на участие в Большом детском фестивале было подано более 600 заявок из России и зарубежных стран, в конкурсной программе приняли участие 78 проектов из 25 регионов. Победителей выбрало детское жюри, в состав которого вошли 27 человек от 8 до 16 лет из шести разных регионов. Лучшими признали 19 произведений в разных номинациях.