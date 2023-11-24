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Инвестор поможет Сургуту в модернизации уличного освещения

Депутаты Сургута рассмотрели возможность замены уличного освещения в городе по концессии

Инвестор поможет Сургуту в модернизации уличного освещения
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте модернизируют уличное освещение по концессии. Об этом в ходе заседания думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу заявил начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Дмитрий Колунин. По его словам, к концу следующего года город будет оснащен современными светодиодными светильниками. Кроме того, инвестор построит более 50 километров сети уличного освещения за собственный счет.

«Безусловно, эти затраты компенсируют из бюджета. Но для бюджета это будет выгодно тем, что затраты растянуты во времени. Инвестор будет эксплуатировать линии уличного освещения, также предусмотрено концессионным соглашением то, что он может дополнительно зарабатывать на этом имуществе. Половина дохода будет поступать в бюджет города. Инвестор, который готов заключить такое соглашение, уже есть. Это наша сургутская компания СГЭС», — пояснил заместитель главы Сургута Артем Кириленко.

Перед тем, как договор с инвестором будет заключен, депутаты должны согласовать условия концессионного соглашения.

«Я думаю, что для горожан это будет только плюсом. Город преобразится, мы уйдём на энергосберегающее освещение. И для бюджета выгодно: это энергосбережение. Я поддержу это решение», — отметил заместитель председателя Думы Сургута Александр Олейников.

Окончательное решение депутаты примут на очередном заседании думы города 29 ноября


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Сегодня в 09:41, просмотров: 344, комментариев: 0
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