В Сургуте замруководителя детсада и ее супруга отправили в колонию за коррупцию

В Сургуте суд вынес приговор по уголовному делу о коррупции в детском саду «Аленький цветочек». Заместитель заведующей дошкольного учреждения и ее супруг признаны виновными в совершении нескольких преступлений: получении взятки в крупном и значительном размерах, превышении должностных полномочий и посредничестве во взяточничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что замруководителя детсада в период с февраля 2018 года по сентябрь 2019-го организовала фиктивные торги, составив подложные документы. В результате несколько предпринимателей смогли гарантированно поставлять в детсад товары и услуги по коммерчески выгодной им цене.

«За указанные действия женщина систематически получала денежное вознаграждение. В качестве посредника она привлекла своего супруга. Общая сумма взяток составила свыше 700 тыс. рублей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Суд приговорил женщину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 450 тыс. рублей. Она также не сможет занимать определенные должности в учреждениях образования и органах местного самоуправления в течение трех лет.

Супруга югорчанки приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.