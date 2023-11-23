В Сургуте начали проверку в отношении таксиста, который вытащил пассажирку за капюшон

В Сургуте следователи начали проверку после сообщений о том, что таксист грубо вытащил женщину за капюшон из машины. Как пишут СМИ, горожанка сделала водителю замечание из-за того, что он остановился у другого подъезда. Это стало причиной конфликта.

«По поручению руководителя следственного управления СК России по ХМАО-Югре, по данному сообщению следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка. Действиям мужчины будет дана правовая оценка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в структуре.