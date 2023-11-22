В «Горводоканале» Сургута раскрыли причины загрязнения воды в восточном районе

Сургутянам, у которых дома текла грязная вода, сделают перерасчет. Об этом сообщили представители «Горводоканала».

«Служба эксплуатации определяет те объекты, которые попали под некачественную услугу, определяет период, когда эта услуга оказывалась, и потом уже на основании имеющихся данных делает перерасчет, в квитанциях происходит уменьшение объема», — рассказал заместитель директора по реализации СГМУП «Горводоканал» Дмитрий Данилов.

Ранее в компании раскрыли причины инцидента. Как оказалось, виной всему стала плановая промывка сетей. Такие работы необходимы, чтобы обеспечить несколько объектов водоснабжением, в их числе строящийся в пойме Оби Научно-технологический центр и несколько новых жилых кварталов.

«В настоящее время ведется реновация трубопровода по улице Маяковского, промывка водовода от восьмого промузла до Нефтеюганского шоссе, также ведутся работы по врезке. Это такие работы, которые должны быть все равно выполнены. То есть, нельзя сейчас сказать, что в связи с наступлением холодного периода мы их приостанавливаем и продолжим в следующем мае. Они ведутся, они необходимы, они все равно будут закончены так или иначе, и эти водоводы будут запущены в работу в ближайшее время», — прокомментировал главный инженер СГМУП «Горводоканал» Василий Смехов.

Тем временем следственный комитет начал проверку после сообщения жителей о подаче грязной воды в дома.

«По поручению руководителя следственного управления организована процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — передает пресс-служба СК России по ХМАО.

В ходе проведения проверки действиям сотрудников жилищно-коммунальной службы будет дана правовая оценка, по результатам проверки примут процессуальное решение.