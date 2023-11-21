В Сургуте выступит музыкант и композитор Гудимир из Санкт-Петербурга

25 ноября в Культурном центре «Порт» в рамках культурно-просветительского проекта «Волшебная гора» состоится выступление музыканта и композитора Гудимира из Санкт-Петербурга.

ГУДИМИР — один из самых ярких представителей нео-академической гусельной традиции, композитор, импровизатор, смело сочетающий русскую мелодику с ритмическими рисунками традиционной музыки разных народов. Гусельная игра на Руси испокон веков называлась гудьбою, гужением, отсюда и название проекта ГУДИМИР, цель которого вернуть гуслям былую славу.

Диапазон репертуара широк: от детских сказок и оригинальных обработок народных (русских, белорусских, марийских, чувашских, болгарских) песен до академической классики. Основу же репертуара составляет авторская музыка Максима, написанная им специально для гуслей.

Исполнитель использует множество разных инструментов, но самый главный — это специально изготовленные для проекта электро-гусли, которые являются усовершенствованной моделью академических и народных гуслей и дают невероятные возможности звукоизвлечения.

Мероприятие запланировано на 17:00.

Вход 300 рублей.