​Главе Сургута показали модернизированный завод железобетонных изделий

Глава Сургута Андрей Филатов побывал с рабочим визитом на модернизированном заводе железобетонных изделий «Прогресс». Он создан на базе завода стройматериалов, который выкупили инвесторы из Москвы, провели реконструкцию, закупили оборудование и запустили производство новой продукции. Ее используют при возведении жилых домов, социальных объектов, и даже второго моста через Обь.

Площадь, на которой размещаются производственные мощности, превышает 17 тысяч квадратных метров. Пока там работает 30 человек, причем некоторые из них – осужденные, которых предприятие привлекает по договору с Управлением ФСИН по Югре. Но кадровые потребности производства еще не закрыты – заводу требуются формовщики, сварщики, стропальщики. Сейчас в линейку продукции входят перемычки, сваи разных размеров, плиты, блоки. Есть планы на расширение – как объемов нынешнего производства, так и расширения ассортимента, в том числе – керамзитобетонных блоков, бордюров, брусчатки. При этом оборудование на 95 процентов отечественное, руководство предприятия стремится к полному импортозамещению.

«Когда-то этот завод выпускал в тридцать раз больше, чем мы выпускаем сейчас. Стремиться есть к чему, – рассказал управляющий заводом Юрий Антропов. – Мы полностью восстановили производство бетона. В сутки можем выдавать 250 кубов, в том числе на продажу. Кроме железобетонных изделий, организовали перевалку грузов, сыпучих материалов для производства и строительства. Оборудование, в основном, российское. Имеем свой ж/д тупик, который позволяет принимать материал для себя и на продажу. Работаем с компаниями города, Югры, Ямала, всего Уральского федерального округа и не только. Сегодня, например, готовим продукцию для фирмы из Воронежской области».

Как рассказал Андрей Филатов в своих социальных сетях, сейчас специалисты предприятия изготавливают гибкие бетонные маты, которые используются для защиты грунта от размытия на откосах дорог и берегах водоемов. Именно их используют строители второго моста через Обь.

«Мы видим, что предпринимательское сообщество рассматривает город как территорию, привлекательную для перспективных вложений, особенно в таком деле как производство. Это характеризует территорию Сургута как способную предлагать соответствующие возможности и условия, – отметил глава Сургута Андрей Филатов. – Несомненно, производство завода ориентировано на сегодняшний запрос – в городе ведется масштабное строительство, как домостроительное, так и промышленное. Кроме того, данное производство – это рабочие места, налоговые поступления, создание дополнительных производственных цепочек смежных отраслей. Мы полностью поддерживаем такие инициативы – поэтому мы сегодня здесь.

Нашей задачей было не только ознакомиться с производством, но и донести до предпринимателей, что существуют формы поддержки промышленных предприятий. Об этом много говорит губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова. Мы постараемся инвесторам при их желании рассказать про каждый пункт такой поддержки, если необходимо за руку провести».

При поддержке Администрации Сургута