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В Сургуте обсуждается проект стратегии развития до 2050 года

Вскоре состоятся публичные слушания по проекту стратегии развития Сургута до 2050 года

В Сургуте обсуждается проект стратегии развития до 2050 года
Фото администрации Сургута

В администрации города Сургута состоялось заседание общественного совета по рассмотрению и внесению предложений в проект стратегии социально-экономического развития города до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года.

На заседании было озвучено множество идей о том, каким видят Сургут через десятилетия. Обсуждение охватило вопросы о развитии новых жилых районов, строительстве школ, больниц и «оживлении» имеющихся общественных пространств. Члены совета также обсудили, как сделать эти места привлекательными для горожан. Одним из ключевых моментов станет обновленный генеральный план застройки и развития города, который будет разработан на основе стратегии.

Проект Стратегии города-2050 был создан группой опытных специалистов из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института перспективного градостроительства, которые занимались подобными основополагающими документами для Краснодара и Сочи. Впрочем, эти эксперты имеют опыт работы и с Сургутом, потому как именно это предприятие разработало первый генплана города в 1969 году и корректировало его в 2001 году. На заседании общественного совета представители института презентовали проект стратегии до 2050 года.

В частности, они представили текущие данные развития Сургута. Сейчас это координационный центр агломерации. За 15 лет численность населения выросла более чем на 100 тысяч человек, и благоприятная динамика сохраняется. Идет и планомерный рост доходов сургутян. Растет число трудоспособного населения при довольно низкой безработице, объем промышленного производства за полтора десятилетия вырос на 30 процентов.

Дальнейший рост возможен благодаря диверсификации промышленности, строительства НТЦ, развития энергетики и медицинского туризма. Важная часть стратегии касается сохранения традиционных ценностей и межнационального мира – с учетом того, что в Сургуте живут представители более 100 разных народов. В свою очередь, генеральная цель стратегии развития до 2050 года звучит так: «Город комфортной среды и духовно-нравственных ценностей за счет активной кооперации населения, власти и предпринимательства для устойчивого развития социальной сферы, инновационной и креативной экономики».

«По окончанию обсуждений большинством голосов мы приняли положительное решение с учетом предложений, озвученных на совете. Важно то, что Стратегия основана на четырех главных направлениях развития, определенных нашим Президентом: инновационная экономика, человеческий потенциал, качество жизни, гражданское общество, – отметила председатель общественного совета Сургута Любовь Андриади. – Сегодня для развития инновационной и креативной экономики нам нужен человеческий потенциал. А задача города – сохранять молодые кадры, работоспособное население, привлекать молодежь с других территорий. В процессе принятия Стратегии произойдет оценка тех или иных действий населением, а мы в свою очередь будем совершенствовать документ, потому что его главная цель – обеспечить горожан жильем, доступным образованием, бесплатной медициной и другими комфортными и необходимыми элементами достойной жизни».

Теперь проект стратегии развития Сургута отправится на следующий этап – публичные слушания, открытые для всех желающих жителей города. И уже после них документ пойдет на финальное одобрение в городскую думу.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 19:23, просмотров: 152, комментариев: 0
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