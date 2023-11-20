Сургутяне еще могут принять участие в конкурсе и изучить основы конституционного строя России

Онлайн-конкурс «30 лет Конституции России – проверь себя!» проходит с 1 октября. Цель конкурса – правовое просвещение и патриотическое воспитание граждан.

Организатором конкурса является Центральный исполнительный комитет Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Подведение итогов конкурса пройдет 30 ноября. Награждение победителей состоится в декабре. Принять участие в тестировании может любой гражданин РФ, достигший 18 лет. Список победителей будет опубликован на сайте. Из всех участников будут выбраны те, кто получит призы за прохождение этого конкурса.

Напомним, что призовой фонд Конкурса составляет 1 500 000 рублей. Предусматривается 10 победителей.

Инструкция по прохождению онлайн-тестирования «30 лет Конституции России - проверь себя!»:

- переходим по ссылке https://constitution.er.ru ;

- нажимаем «начать тестирование»;

- проходим регистрацию (заполняем все личные данные, указываем номер действующего мобильного телефона, куда придёт код подтверждения, а также адрес электронной почты для получения сертификата после прохождения тестирования);

- полученный код вводим в появившееся окно;

- приступаем к тестированию (10 вопросов, на общее прохождение тестирования даётся 10 минут);

- после прохождения тестирования нажимаем «завершить», на указанную почту придёт сертификат с результатами.

Отметим, что в Сургуте среди активных участников викторины – студенты высших учебных заведений, представители общественных объединений и другие жители, желающие проверить себя на знание главного нормативно-правового документа нашей страны.