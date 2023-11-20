В пяти микрорайонах Сургута испортилась вода из-за ремонта труб

В Сургуте в микрорайонах 32, 24, 25, 26, 27 жители пожаловались на грязную воду на протяжении двух дней. По информации Горводоканала, причиной этому могло стать проведение ремонтных работ на магистральных трубах по улицам Маяковского, Энергетиков, а также работы по технологической очистке водовода от восьмого промузла.

«Изменившиеся в результате гидравлические режимы резко ухудшили качество воды. Аварийных ситуаций при этом в системе водоснабжения не выявлено. Специалистами принимаются все возможные меры для нормализации ситуации, установлено восемь дополнительных проливов в системе, проводится отбор проб, осуществляется подвоз чистой воды», – сообщили в Горводоканале.

Ожидается, что водоснабжение восточных микрорайонов Сургута постепенно войдет в штатный режим в ближайшие сутки.