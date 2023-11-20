Певица Лолита заплатит три миллиона за отмену сургутского концерта

Лолита заплатит почти три миллиона за отмену концерта в Сургуте в 2020 году. Его не стали проводить из-за коронавируса. Об этом пишет «СтарХит».

По информации издания, певица получила аванс до проведения концерта. Деньги остались у артистки, поэтому организаторы обратились в суд. Тяжбы длились несколько лет из-за того, что компания, которая заключила контракт на выступление Лолиты, передала права третьим лицам и закрылась.

В конечном итоге истец согласился на выплату суммы аванса, который составил 2,8 миллионов, отказавшись от процентов от использования денег и взыскания расходов.