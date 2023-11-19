Жители Сургута спасли тонущих в Черном море парня и девушку

Жители Сургута Александр и Долгат спасли тонущих в Черном море туристов. Инцидент произошел в Сочи, пишут СМИ. Парень и девушка решили искупаться в море, несмотря на сильный шторм. Они отплыли на несколько метров, а вернуться на берег не смогли - огромные волны затягивали их обратно.

Прогуливающиеся по берегу сургутяне услышали крики о помощи и бросились на помощь тонущим. Сначала они вытащили парня, а затем девушку.

По словам спасенных, они пошли в море, поскольку захотели «поплавать на волнах». До этого пара немного выпила. Спасателей на пляже не было, так как купальный сезон уже закончился.