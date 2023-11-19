Сургутяне встретятся с легендарным летчиком Дамиром Юсуповым

Жители и гости Сургута смогут встретиться с легендарным летчиком Дамиром Юсуповым и из первых уст услышать о посадке самолета на кукурузном поле. Встреча с Героем России пройдет 21 ноября, сообщает телеграм-канал окружного правительства.

«Четыре года назад 15 августа для многих стало вторым днем рождения. В тот страшный день самолет Airbus A321−211 «Уральских авиалиний» вылетел из Москвы в Симферополь, но вскоре в оба двигателя попали птицы, что привело к сильным повреждениям. Пилот Дамир Юсупов решает экстренно посадить самолет на кукурузном поле — рисковый и героический поступок, благодаря которому остались в живых 233 человека, включая экипаж и пассажиров», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что участники встречи получат возможность задать волнующие вопросы легендарному летчику. Мероприятие состоится в 12 часов в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история. Югра» на ул. Мелик-Карамова, 4/4. Зарегистрироваться следует не позднее чем за 24 часа.