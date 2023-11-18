В Сургуте врачи спасли мужчину с экстремально низким пульсом

Врачи сургутского кардиодиспансера провели операцию мужчине с экстремально низким пульсом. Пациент обратился с жалобами на слабость и головокружение, не подозревая, что у него атриовентрикулярная блокада. Пульс во время приступа снизился до 30 ударов в минуту.

Сургутянина немедленно госпитализировали в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции для проведения срочной операции.

«Во время вмешательства состояние больного резко ухудшилось – пульс упал до 20 ударов, а потом и вовсе пропал. Пациент потерял сознание. Интервенционный аритмолог Станислав Гаулика экстренно установил электрод временной стимуляции. Пульс пришел в норму, после чего врач продолжил имплантацию электрокардиостимулятора», – рассказала главный врач кардиодиспансера, Заслуженный врач РФ Ирина Урванцева.

В настоящее время пациент выписан. По словам врачей, жить с кардиостимулятором не сложно, придерживаясь простых правил. Между тем, специалисты напоминают, что к основным признакам аритмии относятся: ощущение быстрого/медленного сердцебиения, перебои в работе сердца, нерегулярность ритма, головокружение, слабость, потеря сознания, обморок. При обнаружении у себя данных симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.