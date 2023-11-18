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14 родителей в Сургуте привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей

Полицейские в Сургуте проводят рейды по неблагополучным семьям

14 родителей в Сургуте привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте 14 родителей привлечены к ответственности за неисполнение своих обязанностей по отношению к детям. Кроме того, трое горожан были наказаны за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Один гражданин привлечен к административной ответственности за потребление алкогольной продукции в запрещенных местах.

«С целью предупреждения пьянства и наркомании полицейские ежедневно посещают по месту жительства родителей, состоящих на профилактическом учете и подростков, поставленных на учет за потребление алкогольных напитков, наркотических средств и токсических веществ. За один день стражи порядка посетили более 20 семей», – подчеркнули в УМВД города.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 67, комментариев: 0
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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          [0]=>
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    }
  }
}
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