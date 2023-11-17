Полицейские Сургута задержали молодого человека с 12 свертками мефедрона

Накануне полиция Сургута поймала подозреваемого в распространении наркотиков. У молодого человека изъяли 12 свертков с веществом белого цвета, которое содержало в своем составе мефедрон, рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

«При проведении осмотра места происшествия в лесном массиве в снегу были обнаружены и изъяты три «тайника-закладки». Кроме того, из квартиры подозреваемого изъяты сверток с веществом, упаковочный материал, весы, банковская карта», − говорится в сообщении.

Сургутянин разработал детальный план по созданию разветвленной сети по распространению наркотиков. Однако свой преступный вымысел осуществить не удалось. Его поместили в изолятор временного содержания и возбудили уголовные дела.