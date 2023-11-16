Чемпионка мира провела мастер-класс по шахбоксу в Сургуте

Чемпионка мира по шахбоксу из Сургута Ева Форова провела мастер класс по шахбоксу. Тренировка прошла в клубе единоборств «Вымпел». Все желающие потренировались и сыграли в шахматы с именитой спортсменкой, сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

«Спортсменка вместе с ребятами оттачивала основы своих каждодневных тренировок – общую разминку, работу в парах и на снарядах. В процессе занятий они учились боевой стойке, передвижению в боевой стойке и чувству дистанции», - рассказали подробности в пресс-службе.

Ева Форова – воспитанница клуба «Вымпел», чемпионка России и мира по шахбоксу. Шахбокс – это гибридный вид спорта. Партия в шахматах чередуется с раундом бокса. Такой вид спорта развивают с прошлого года.