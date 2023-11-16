Житель Сургута скончался в ДТП под Тюменью

Накануне вечером, 15 ноября, на федеральной трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» произошло ДТП, в котором погиб 47-летний житель Сургута на «Ладе Гранте». По предварительной информации, столкновение с другим автомобилем случилось после того, как один из водителей выехал на встречную полосу.

«Лада Гранта» и «Тойота Лэнд Крузер» столкнулись вчера вечером на 529-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Ранены 50-летний водитель и 42-летний пассажир «Тойоты», жители Челябинска», − добавили в телеграм-канале «ГИБДД Тюменской области».

Известно, что оба водители в этом году привлекались к административной ответственности за превышение скорости: водитель «Тойоты» десять раз, «Лады» − три раза.

В настоящее время обстоятельства трагедии выясняют.