Больше 150 единиц техники боролись с последствиями снегопада в Сургуте

В Сургуте накануне выпала треть от месячной нормы осадков. На борьбу со снегом вышло более 150 единиц техники, что на 20% больше, чем в обычные дни.

«Техника работает круглосуточно. Ночью работало 75 единиц техники, днем – более 80. Подрядчик заверяет, что техники и противогололедных материалов достаточно. Семь кураторов выезжают каждое утро на дорогу, чтобы проверить качество выполненных работ», – отметил заместитель директора МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Сергей Тыртышный.

Отметим, что в этом году улицы от снега убирают восемь компаний. Подвижной состав увеличился на 20 единиц. В случае обильных снегопадов на уборку снега могут вывести до 250 единиц техники. В первую очередь, специализированная техника задействована по пути движения общественного пассажирского транспорта, на подходах и подъездах к объектам социальной сферы – больницам, школам, детским садам. Затем проводится уборка остальных улиц. Тротуары на придомовой территории очищают от снега управляющие компании.

Для предотвращения образования наледи на проезжей части дорог и тротуаров в Сургуте применяется пескосоляная смесь, а обработка мостовых сооружений производится химреагентом. Запас противогололедного материала заготовлен в необходимом объеме.