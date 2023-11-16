В Сургуте начали установку новогодних украшений

В Сургуте начали устанавливать украшения к Новому году. Напомним, разработка зимней концепции началась еще весной. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава города Андрей Филатов.

Будет обустроено восемь территорий для зимнего досуга с горками, праздничными елями и другой атрибутикой новогоднего торжества. Это участки возле Свято-Троицкого кафедрального собора, на площади в районе улице Энгельса, 8 и на проспекте Ленина, 1, локации на улице Геологической, 10 и рядом с музыкальным драматическим театром, в скверах «Геологов-первопроходцев» и «Молодежный», а также в поселке Дорожный. Отмечается, что каждая локация будет уникальной и посвящена своей теме. Кроме того, в городе пройдет выставка брендированных елок, в которой поучаствуют местные организации.

«В общей сложности, построим 17 горок, 8 ледовых скульптурных композиций, установим 7 елок. Главная, высотой 20 метров, украсит Центральную площадь. Рядом разместится большой каток. Второй будет обустроен на улице Университетской. Надеюсь, что все задуманное будет выполнено в полной мере. И Сургут этой зимой станет еще ярче, подарив всем нам еще больше праздничного настроения», – резюмировал градоначальник.