Джазовый коллектив из Венгрии выступил в Сургутской филармонии

В Сургутской филармонии 12 ноября состоялся концерт джазового коллектива из Венгрии Peter Sarik Trio. Выступление прошло в рамках фестиваля искусств «60 параллель», сообщает пресс-служба учреждения.

«В составе трио джазовые музыканты Peter Sarik (фортепиано), Tibor Fonay (контрабас), Attila Galfi (ударные). После победы на конкурсе «Музыкант года» в Венгрии в 2016 году произведения Петера Сарика, в том числе и джазовые пьесы, стали занимать подиумные позиции на различных конкурсах по всему миру», - рассказали подробности в пресс-службе.

Лидер трио Петер Сарик - не только автор композиций, но и выдающийся интерпретатор джазовых адаптаций Бартока и Бетховена. Именно эту программу трио представило поклонникам фестиваля «60 параллель». «Мы бы хотели продемонстрировать, как может звучать эта музыка в джазе, таком более простом исполнении — это и есть цель нашего путешествия», - отметили музыканты.

Перед концертом гости побывали в историко-культурном центре «Старый Сургут». Петер Сарик рассказал, что прекрасно знает о древних родственных связях венгров, ханты и манси, которые относятся к одной группе финно-угорских народов. Кроме того, джазмен изучал русский язык в школе и помнит многое о культуре нашей страны. Особенно он любит музыку выдающихся русских пианистов - Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.