В дачном кооперативе «Крылья Сургута» отключали электроэнергию из-за роста нагрузки на оборудование

В садово-огороднических товариществах Сургута зафиксировали превышение допустимой нагрузки на электрические сети. Так, из-за этого была отключена электроэнергия в дачном кооперативе «Крылья Сургута». Спустя час электроснабжение восстановили. Аналогичные технологические отказы в распределительных сетях фиксировали в «Чернореченский», «Дорожник» и «Кедровый бор», рассказали в пресс-службе СГЭС.

«Кратный рост нагрузки на энергооборудование в СОНТ мы фиксировали в декабре прошлого года при температуре ниже 20 градусах. В этом году перегруз отмечен в начале ноября при относительно теплой погоде. Причиной, как и в прошлом сезоне, является несогласованное с сетевой компанией увеличение объема потребления электроэнергии из-за установки нагревательных приборов высокой мощности», – отметил заместитель главного инженера по электроснабжению СГЭС Владислав Олейник.

Подчеркнем, что энергетики дополнительно проводят реконструкцию воздушных линий электропередач (ЛЭП) в кооперативах для исключения аварийных ситуаций в электрических сетях и увеличения пропускной способности.

Ранее в кооперативе «Крылья Сургута» велись работы по монтажу новой ЛЭП и перераспределению существующих нагрузок.