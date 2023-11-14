Сургутян приглашают к голосованию о выборе главной темы в Югре на 2024 год

На портале «Открытый регион – Югра» проходит общественное обсуждение по выбору главной темы 2024 года в Югре. Свои предложения сургутяне могу внести до 19 ноября по ссылке: https://dialog.myopenugra.ru/pubdiscuss/glavnaya-tema-2024-goda-v-yugre/.

С предложенными инициативами будет работать экспертная группа, задача которой – выбрать наиболее популярные и актуальные инициативы. Свои варианты на общественное обсуждение уже предложили представители городских молодежных объединений, общественных организаций, национально-культурных автономий и просто неравнодушные жители Сургута.

«Мне кажется, это очень нужная и важная тема. Обсуждение и голосование не только определяют важные темы и достижения, но и какие сферы больше интересуют граждан. Максимальное участие сургутян поможет более объективно понять, что действительно беспокоит наших горожан, ну и чем они гордятся в том числе. Я и моя семья, члены нашей общественной организации приняли активное участие в опросах и обсуждении. Мне нравится, что у людей есть возможность определить этот год. Я посмотрела пожелания граждан на портале «Открытый регион – Югра», и самое популярное – год единства. Сама лично предложила восемь тем, и вот как раз данная тема совпала с моим мнением. Также я предложила следующие темы – год патриотизма, год героя сегодняшнего дня, год Африки в Югре и другие. Думаю, эти темы были бы тоже очень интересными и актуальными для Югры», – отметила председатель Региональной общественной организации ХМАО – Югры «Марийский национально-культурный центр «Марий ушем» («Союз мари») Раисия Сунгурова.

Итоговое голосование за тему года начнется 22 ноября – югорчанам предстоит выбрать один вариант из рейтинга, определенного экспертами на основе предложений жителей. Финальное голосование продлится до 29 ноября.

Тему, которую выберут югорчане, глава региона Наталья Комарова озвучит в ходе ежегодного отчёта о результатах деятельности правительства Югры за 2023 год, обращения губернатора к жителям, инвестиционного послания на 2024 год.

Напомним, 2023 год в округе был объявлен годом взаимопомощи. В регионе прошли мероприятия, направленные добровольческую и волонтёрскую деятельность.

Также на портале «Открытый регион – Югра» проходит голосование по выбору главного достижения муниципалитета за 2023 год и перспективного проекта города на 2024 год. Принять участие в опросе можно до 19 ноября включительно.

На голосовании представлены следующие проекты Сургута: фестиваль искусств «60 параллель», Летние филармонические сезоны, чемпионат России по самолетному спорту и другие. Среди мероприятий на 2024 год заявлены пять проектов, среди которых, например, объекты инженерной инфраструктуры НТЦ, реконструкция очистных сооружений канализационных сточных вод.