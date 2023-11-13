В доме жительницы Сургута незаконно отключили электричество

Жительница Сургута обратилась в прокуратуру с жалобой на действия сервисной компании. По словам женщины, в доме, где она проживает с ребенком-инвалидом, незаконно отключили электроэнергию.

Прокуратура провела проверку и установила, что АО «Региональные электрические сети-Сервис» вопреки требованиям закона без уведомления заявителя полностью ограничило подачу электроэнергии в доме женщины. Семья в течение нескольких дней находилась без света.

«Как показала проверка, задолженность по начислению платы за коммунальные услуги по энергоснабжению у заявительницы отсутствовала. Таким образом, были нарушены положения законодательства, регулирующего режим обеспечения населения коммунальными услугами», - подчеркнули в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокурор Сургута внес в адрес руководителя АО «РЭС-Сервис» представление об устранении нарушений закона. После этого электроснабжение в доме сургутянки восстановили, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.