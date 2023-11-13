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В Сургуте открыли мемориальную доску в честь участкового Айрата Фаттахова, погибшего при исполнении

В Сургуте почтили память участкового полицейского, погибшего при исполнении

В Сургуте открыли мемориальную доску в честь участкового Айрата Фаттахова, погибшего при исполнении
Фото администрации Сургута

В Сургуте прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь участкового уполномоченного полиции Айрата Фаттахова. Памятный знак установлен у входа в том пункте полиции, где он работал на момент гибели – на улице Лермонтова, 7.

Айрат Фаттахов, участковый ГОМ-1 УМВД России по Сургуту, вошел в историю ведомства как пример высокого профессионализма и мужества. Он начал службу в 1997 году и за десять лет получил звание старшего лейтенанта. Уже будучи опытным сотрудником, он получил вызов от жителей города – в находящемся по соседству ТОС №15 мужчина облил себя бензином и угрожал поджечь. Айрат прибыл на место и попытался выбить зажигалку из рук потенциального самоубийцы. По ходу борьбы одежда старшего лейтенанта загорелась, и он получил сильнейшие ожоги. Айрат Фаттахов умер в больнице, не приходя в сознание, 20 ноября 2007 года. Ему был 31 год.

В церемонии открытия доски приняли участие супруга и дочь полицейского, представители администрации Сургута, сотрудники и ветераны УМВД, а также кадеты лицея имени генерал-майора В.И. Хисматулина. «8 ноября – День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Сегодня мы открываем мемориальную доску нашему коллеге, другу. До последнего дня своей жизни он оставался на посту. 16 лет назад он совершил подвиг. Память о нем будет жить в сердцах у нашего молодого поколения, ветеранов», – сказал в своей речи врио начальника УМВД по Сургуту Сергей Успенский.

За отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга Айрат Фаттахов указом президента от 20 мая 2008 года был награжден орденом Мужества посмертно. Его имя навсегда занесено в списки УВД по Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

«Мы, сургутяне, помним всех погибших офицеров, их близких и родных. Благодарны сотрудникам полиции, которые позволяют нам жить мирно, потому что в трудную минуту они защитят нас. Айрат – это воплощение мужества, эталон силы и решимости, который не задумывался о себе, а спасал человеческую жизнь», – сказала заместитель главы Сургута Людмила Батракова.

«Айрат выбрал профессию участкового, люди которой всегда приходят на помощь. Этот поступок – яркий пример действующим сотрудникам, молодым специалистам, которые ежедневно выполняют свой долг. Мы помним его поступок и чтим память о нем», – отметил депутат думы Тюменской области и председатель Общественной организации ветеранов УВД Сургута Валерий Голодюк.

Мемориальную доску открыли супруга Айрата Татьяна Фаттахова и Сергей Успенский. Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 14:10, просмотров: 156, комментариев: 0
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