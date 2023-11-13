Общая задолженность УК перед теплоэнергетиками составила 653 млн рублей

СГМУП «ГТС» опубликовала обновленный антирейтинг управляющих компаний с самыми большими долгами. Их общая задолженность за услуги тепловодоснабжения составила 263 млн рублей. Это 40 процентов от всего долга УК и ТСЖ города перед ресурсоснабжающей организацией.

В списке оказались семь УК, три из них находятся в антирейтинге более трех лет:

ООО «УК «Сервис-3»;

ООО УК «Гравитон»;

ООО «УК «ЗАСК»;

ООО УК «РЭУ №8»;

ООО «Ваш управдом»;

ТСЖ «Управдом»;

ООО «Экономъсервис».

На сегодняшний день заключены соглашения о предоставлении рассрочки оплаты долга с ООО «Уют», ООО УК «Возрождение», ООО УК «Югорская» и ООО УО «Югра».

Подчеркнем, что общий долг управляющих компаний Сургута перед теплоэнергетиками составляет 653 млн рублей, 235 из которых безнадежные к взысканию задолженности из-за банкротства организаций.