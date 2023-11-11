Сургутские фирмы заключили необходимые соглашения для развития предпринимательства и туризма в регионе

Сургутянки Екатерина Тайлакова, представляющая агентство «КУЙ» и Обскую кузницу, заключила соглашение о взаимодействии в области туризма с Фондом развития Югры, в области развития креативных индустрий с Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» в ходе ежегодного форума «ЮграТур 2023».

Горожанка Ольга Попова, туроператор «Наш мир», закончила соглашения с некоторыми объектами туринфраструктуры также во время форума.

Напомним, форум является одной из ведущих площадок Уральского федерального округа для демонстрации, продвижения и реализации туристского продукта регионов России, организации деловых контактов профессионалов туристского и курортного комплексов, обсуждения актуальных проблем.