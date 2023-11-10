Школа в 42 микрорайоне Сургута готова на 95%

В Сургуте завершается строительство школы на 900 человек в 42 микрорайоне. Сейчас идут отделочные и пуско-наладочные работы. Готовность объекта – почти 95%, сообщил у себя в соцсетях градоначальник Андрей Филатов. Учреждение планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года, затем предстоит получение лицензии и организация образовательного процесса.

В ЖК «Голд Фиш» возводится еще один объект образования: школа-детский сад. Здесь работы основного периода строительства по возведению каркаса здания – позади. Сейчас специалисты занимаются устройством фасада, кровли, а также сантехническими работами. Объект планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2024 года.

Строительство еще двух школ с универсальной безбарьерной средой ведется на «Марьиной горе» и в 20А микрорайоне. Первая на 900 учащихся, вторая – на 1500.

«В нынешних сложных экономических условиях застройщики сталкиваются с разными трудностями, серьезными рисками. При этом важно, что несмотря на все риски застройщики нацеливают усилия на достижение результата. Это базовый подход к работе наших партнёров. Здесь работаем сообща. Поэтому, надеюсь, всё в итоге сложится хорошо и все четыре школы будут сданы качественно и в срок», – подчеркнул мэр Сургута Андрей Филатов.