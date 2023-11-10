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Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 ноября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 ноября? // АФИША
Фото: vk.com/port.surgut

11 ноября

Озвучка фильма «Человек с киноаппаратом»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:00.

В эту субботу, 11 ноября в культурном центре «Порт» в рамках проекта «Кинопорт» электронно-экспериментальный дуэт «Очки здоровья» живьем озвучит легендарную классику – немой экспериментальный кинофильм 1929 года «Человек с киноаппаратом» советского режиссера Дзиги Вертова.

В рейтинге журнала «Sight & Sound» (опросившего почти тысячу кинокритиков) «Человек с киноаппаратом» назван восьмым в списке лучших фильмов (и лучшим документальным фильмом) всех времен. Фильм составлен из коротких документальных фрагментов, изображающих хаотичную жизнь современного города: движение транспорта и людей, труд рабочих на промышленных предприятиях, культурные мероприятия, медицинские учреждения. Здесь представлена подлинная энциклопедия операторских и монтажных техник: скошенные углы, съёмка в отражении, покадровая и ускоренная съемка, совмещение двух и более изображений на одном кадре и так далее. На протяжении долгого времени Вертов и Кауфман с разнообразных ракурсов снимали на улицах Одессы, Киева и Москвы всё, что представлялось им интересным. На базе отснятого материала жена режиссера Е. Свилова смонтировала практически абстрактный в своей бессюжетности фильм.

Живое музыкальное сопровождение к ленте исполнит сурутский дуэт «Очки здоровья», совмещающий живую и электронную музыку и активно экспериментирующий со звуковыми эффектами и устройствами. Зрителей ждет максимально экспериментальный саундтрек к одному из самых экспериментальных фильмов.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 100 рублей. 0+

Мастер-класс «Быстрые наброски»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 15:00.

Вас ждет творческий мастер-класс и приятное общение под игристое. В процессе художница Карина покажет, как быстро и умело создавать наброски благодаря художественным хитростям. Краски и прочие художественные материалы мы предоставляем.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 1800 рублей, в день мероприятия – 2000 рублей. 18+

Выставка «Дракон из чернильницы»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время совпадает с графиком работы галереи.

Галерея «Стерх» продолжает знакомить сургутян с мировой культурой. Были показаны выставки японской живописи, нэцке, тибетских танка, китайской каллиграфии, африканского искусства, масок народов мира...

Новая экспозиция «Дракон из чернильницы. Искусство Востока» – продолжение прошлогодней выставки «Путь великого дракона», это показ коллекции музееведа Филиппа Тарасова (Тюмень).

В новую экспозицию вошли разнообразные артефакты восточной культуры 19-20 вв. Сургутяне познакомятся с широким кругом жанров японской живописи на свитках. Бронзовая скульптура (Китай, Индия) представит буддийские истоки искусства Востока. Интерес на подобных выставках всегда представляют предметы быта – чем они связаны с искусством, как эстетика наполняла жизнь.

«Дракон из чернильницы» – название одного из свитков. В этом образе можно усмотреть метафору могучей силы владеющего кистью – художника, мудреца… Искусство Востока поражает своим разнообразным миром, впитавшим многовековую историю самой населенной части планеты. Оно значительно обогатило мировую культуру.

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 150 рублей для зрителей старше 18 лет, 100 рублей для детей от 7 лет, 50 рублей для детей от 5 лет и пенсионерам. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

12 ноября

Постановка «Теплый хлеб»

Место проведения: малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 11:00/13:00.

Это история о милосердии, взаимопомощи, взаимовыручке, доброте, о взаимоотношении между людьми и братьями нашими меньшими. О том, что озлобление сердца ведет к катастрофе, и нужно найти в себе силы осознать и исправить дурной поступок. Грубость и жестокость по отношению к зверю или человеку наказуемы самой природой, нужно быть острожным в своих действиях и словах, ибо пострадать от них можешь и ты сам, и твое окружение. Искреннее раскаяние и признание своей вины дают силы исправить положение, а злоба и грубость никогда не остаются безнаказанными.

По мотивам рассказа Константина Паустовского.

Автор пьесы – Евгения Потапова.

Режиссёр-постановщик – Евгения Потапова (Санкт-Петербург).

Художник-постановщик – Юлия Гамзина (Санкт-Петербург).

Телефон для справок: +7 (3462) 34 44 03, +7 (3462) 63 71 95. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Вокально-хореографический спектакль «Близкие люди»

Место проведения: Городской культурный центр, улица Сибирская, 2. Время: 14:00.

Эмоции… Их свет делает мир вокруг неповторимым! Человек испытывает их от общения с близкими людьми, красоты окружающего мира, увлечений, а у каждой эмоции свой цвет. От наших чувств мир становится ярче или, наоборот, теряет краски…

Представляем зрителям музыкальную историю о том, что делает нашу жизнь неповторимой и счастливой. Взаимоотношения с родителями и друзьями, приключения в мире иллюзий, противостояние черно-белого мира и мира, наполненного яркими эмоциями - через это вместе с вами пройдут главные герои Эли и Кузя.

Сюжет для детей и родителей заставит задуматься о самом главном, сопереживать героям и поверить в добро и чудеса!

Телефон для справок: 8 (3462) 240-280. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мастер-класс «Сказочный ноябрь»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00.

Сургутяне нарисуют сказочную композицию гуашью.

Телефоны для справок: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детям до 18 лет – 300 рублей, взрослый билет – 450 рублей. 6+


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Сегодня в 11:14, просмотров: 173, комментариев: 0
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