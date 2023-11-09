Управление по делам ГОиЧС Администрации города Сургута информирует об опасности выхода на лед

Продолжается период ледообразования. Если на русле рек этот процесс еще едва заметен, то водная гладь проток и озер уже покрывается коркой льда. Осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен. В период ледостава водные объекты представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также эксплуатации маломерных судов.
В целях
обеспечения безопасности людей и предупреждения несчастных случаев на водных
объектах управление по делам
ГО и ЧС Администрации города обращается к родителям детей и рыбакам воздержаться от
выхода на водоемы
в данный период.
Первый лед очень коварен и выход на него категорически запрещен. Особенно лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод, бьющих ключей, в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и кустарников. Крайне ненадежным является лед под снегом.
Особую опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда.
Ни в коем случае
нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости в тумане и снегопаде.
Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
Если после первого удара посторонним предметом появится хоть немного воды,
это означает, что лед тонкий и по нему нельзя ходить.
В этом случае следует
немедленно отойти по-своему же следу
к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног от льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно также поступают
при потрескивании льда и образовании в нем трещин.
Необходимо не допускать игр и шалостей детей на тонком льду, не оставлять детей без присмотра у замерзающих водоемов. Постоянно напоминать и разъяснять им правила поведения на льду, меры безопасности и возможные последствия.
В период ледостава условия для плавания маломерных судов значительно усложняются. Первый лед вдоль берегов затрудняет подходы к ним судов. В первую очередь это должны помнить обладатели резиновых лодок, т.к. существует высокая степень риска проткнуть лодку.
При низких температурах окружающего воздуха вероятно обледенение маломерных судов, в результате чего увеличивается масса судна, ухудшается его плавучесть и устойчивость.
Для предотвращения трагедии судоводитель прежде всего должен воздержаться от употребления алкоголя. Знать особенности эксплуатации маломерного судна. Соблюдать правила эксплуатации и маневрирования, требования навигационных знаков, одевать термо- и гидростойкую одежду, а поверх нее спасательный жилет. Необходимо знать телефон службы спасения, упаковать мобильный телефон в водонепроницаемую упаковку так, чтобы его легко и быстро можно было достать.
Помните, что соблюдение мер предосторожности является главным условием предотвращения несчастных случаев на водоемах.