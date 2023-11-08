Атлет из Сургута Денис Гамбаров завоевал золотую медаль на всемирном чемпионате

Сургутский бодибилдер Денис Гамбаров завоевал первое место на чемпионате мира в категории до 75 килограмм. Атлет выступил против противников из 13 стран – Ирана, Индии, США, Беларуси, Казахстана, Греции и других. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

Спортсмен подчеркнул, что перед соревнованиями бодибилдеру приходится непрерывно готовиться до полугода.

«Бодибилдинг — это в первую очередь визуальное восприятие. Здесь не оценивается сила либо выносливость мышц. Это больше оценка пропорций, кондиций, сухости атлета, его умения владеть своим телом на сцене», — сказал атлет.

Чемпионат проходил в Бишкеке. Всего участие приняли около 300 человек.