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Бодибилдер из Сургута занял первое место на чемпионате мира

Атлет из Сургута Денис Гамбаров завоевал золотую медаль на всемирном чемпионате

Бодибилдер из Сургута занял первое место на чемпионате мира
Фото: vk.com/ahilles86

Сургутский бодибилдер Денис Гамбаров завоевал первое место на чемпионате мира в категории до 75 килограмм. Атлет выступил против противников из 13 стран – Ирана, Индии, США, Беларуси, Казахстана, Греции и других. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

Спортсмен подчеркнул, что перед соревнованиями бодибилдеру приходится непрерывно готовиться до полугода.

«Бодибилдинг — это в первую очередь визуальное восприятие. Здесь не оценивается сила либо выносливость мышц. Это больше оценка пропорций, кондиций, сухости атлета, его умения владеть своим телом на сцене», — сказал атлет.

Чемпионат проходил в Бишкеке. Всего участие приняли около 300 человек.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 144, комментариев: 0
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