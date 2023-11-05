В перинатальном центре Сургута прооперировали малыша с синдромом дыхательного расстройства

Врачи перинатального центра Сургута спасли ребенка с синдромом дыхательного расстройства. Новорожденного привезли из Нефтеюганска – на момент обращения за помощью кислородозависимость превысила 40%, поэтому было принято решение о госпитализации в соседний город.

Доктора обнаружили на рентгеновском снимке рюшной полости и органов груди свободный газ. Специалисты выполнили экстренное лечение двух очагов ишемии стенок желудка. Уже после 12 дней после операции малышу сняли швы, сейчас за ним ведется наблюдение.

«В нашем центре созданы все условия для достижения максимального эффекта лечения новорожденных с различной патологией. Высоко профессиональные специалисты, современные технологии доказательной медицины, прекрасное оборудование и расходные материалы – это то, на чем построено отделение. Постоянное совершенствование работы предопределено развитием новых технологий в неонатологии, младенческой хирургии и реаниматологии, а также необходимостью улучшения качества оказания медицинской помощи новорожденным», – резюмировала президент Сургутского центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.