В Сургуте усилят видеонаблюдение из-за случаев вандализма в парках и скверах

В Сургуте приняли решение усилить видеонаблюдение за парками и скверами из-за вандалов. Так, в этом году начали прокладывать линии электропередач к парку Геологов на Мелик-Карамова и Геологов-Первопроходцев в 23 микрорайоне, камеры планируют установить только в следующем году.

Отмечается, что на сегодняшний день выявлено 35 серьезных актов вандализма, которые потребовали дополнительных финансовых вложений на ремонт объектов. Всего таких случаев более 50. Этот показатель укладывается в среднюю статистику – то есть, с каждым годом он не уменьшается.

Чаще всего под горячую руку попадают общественные туалеты, лавочки и таблички, детские и спортивные площадки – дебоширы ломают двери и кабины, затыкают сливное отверстие в раковине и включают воду, пачкают стены, оставляют надписи и рисунки. В год на устранение последствий уходит до одного миллиона бюджетных рублей.

«Эти средства можно было бы направить на ремонты территорий, которые благоустроены до 2000 годов. То есть тех, что морально устарели, износились. Где-то что-то заменить. Мы в прошлом году мы полностью провели окраску детской игровой площадки в сквере Театральный. Там большие комплексы, это очень трудоемко. И опять за этот сезон много там появилось надписей. Имеет визуально непривлекательный вид», – резюмировала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Случается так, что горожане не специально портят арт-объекты. Например, во время фотосессий – родители садят детей на малые архитектурные формы, из-за чего они пачкаются и портятся. Сургутян попросили бережнее относиться к общему имуществу и не залезать на МАФы.