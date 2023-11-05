Кардиоцентр Сургута открыл палату интенсивной терапии на базе приемного отделения

В сургутском кардиоцентре организовали палату интенсивного наблюдения на базе приемного отделения. Она оборудована всем необходимым – имеются аппараты ЭКГ, УЗИ, рентген, дефибриллятор и мониторы, которые показывают ритм сердца, давление и сатурацию. Все это позволяет специалистам оперативно оказать помощь пациенту.

«Достаточно всего для того, чтобы поставить правильно диагноз, провести диагностику, исключить или подтвердить то или иное заболевание. И уже по результатам этого обследования принимается решение — пациент либо госпитализируется, либо он получил обследование и спокойно отпущен домой, ничего не угрожает его жизни», — отметила заместитель главного врача по терапии БУ «ОКД Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Мария Франц.

В отделении пациент может сдать все необходимые анализы, а также пройти краткосрочное лечение в случае, например, гипертонического криза. После снижения давления и наблюдения доктора могут отпустить человека домой. Кроме того, на эта есть отдельная оборудованная операционная.

Отметим, что ежедневно в приемное отделение кардиоцентра обращаются 30 человек. В октябре число экстренных случаев превысило 300, всего обращений, по данным специалистов, за прошлый месяц составило 1119. Среди них более 700 госпитализаций.

«Наши пациенты, если у них возникают нарушения ритма сердца, знают, что могут прийти в приемное отделение. У нас уже есть алгоритмы, как оказать помощь этим пациентам. Они уже знают, что, обращаясь к нам в приемное отделение, в течение определенного времени восстанавливается ритм, они получают дальнейшую консультацию и не нуждаются в госпитализации», — поделилась главный врач БУ «ОКД Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Ирина Урванцева.

С момента начала боли в сердце пациента у врачей есть ровно 120 минут до того, как наступят необратимые последствия. Однако, по словам специалистов кардиоцентра, горожан доставляют значительно раньше. Данные оперативно передаются в медучреждение и отображаются на специальном мониторе, поэтому к прибытию кареты скорой помощи больного уже встречают медсестры и доктора.

«Пациент при поступлении сразу транспортируется вот в эту палату. Совместно с реаниматологом происходит стабилизация состояния, оказание первой неотложной экстренной помощи и подготовка пациента для транспортировки в рентгеноперационную, которая у нас находится здесь же, за стеной», — рассказала заведующий приемным отделением БУ «ОКД Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Надина Османова.