В Югре перекрыли канал незаконной миграции

В Югре задержали участников организованной группы, сформированной по этническому признаку. Они подозреваются в организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

По версии следствия, с января 2021 года по октябрь 2023-го семеро жителей Сургута обеспечивали незаконное пребывание и трудоустройство мигрантов на территории Югры на основании заведомо поддельных документов.

«Предполагаемый лидер и 6 активных участников группы были задержаны полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии. Проведены обыски по местам жительства подозреваемых, а также в офисах организаций, оказывающих содействие иностранцам в оформлении документов. Изъято более 10 миллионов рублей, автомобили, средства связи, компьютерная техника, носители информации, банковские карты, газовый пневматический пистолет, охотничий нож, религиозная литература, а также большое количество различных документов и печатей, имеющих доказательственное значение для следствия», - рассказали в пресс-службе полиции.

В отношении сургутян возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Предполагаемого организатора преступной группы на время расследования заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.