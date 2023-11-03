В ХМАО прогнозируют метель и гололед

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течении суток 04 ноября 2023 года по Югре ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления погоды, связанные с сильным снегом, гололедными явлениями и порывами ветра 15-20 м/с.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1.Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.

2.Если появилась необходимость выйти на улицу, сообщите членам семьи или соседям, куда вы идёте и, когда вернётесь. Старайтесь не выходить в одиночку.

3.Опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

4.Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

5.Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

6.С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

7.Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

8.Если Вы в дороге:

- двигайтесь только по большим дорогам и шоссе;

- при выходе из машины не отходите от неё за пределы видимости;

- в случае неисправности или при очень плохой видимости: остановитесь на обочине дороги, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, вызовите помощь по телефону «112» и ждите помощи в автомобиле.