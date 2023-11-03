Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

4 ноября

Ночь искусств в «Стерхе» «Взгляни на восток»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 13:00.

С 13:00 до 18:30 действуют выставки «Сквозь время» (советская живопись и современная пастель), «Дракон из чернильницы. Искусство Востока» (японская живопись, буддийская скульптура, предметы быта).

В 17:00 про искусство Востока расскажет музеевед Филипп Тарасов.

В течение дня пройдут арт-занятия. 13:00 до 15:00 – «Узел удачи» (плетение), «Манэки-нэко» (воздушный пластилин), «Зеленый дракон» (монотипия).

15:00 до 17:00 – создание коллективного арт-объекта в технике «лофт» с образами животных восточного календаря и китайской открытки, «Пластилиновая лаборатория». 17:00 до 18:30 – «Кимоно» (бумагопластика), роспись игрушки «Японский карп», восточная фотозона.

Будут предложены игры «Микадо» – цветные палочки и «Туми иши» – гора камней. Все желающие смогут нанести аквагрим и сделать оригами, сделать снимки в фотозоне Дракон с жемчужиной».

В течение дня пройдут демонстрационные мастер-классы от художников – «Пион» в технике китайской живописи «у-син», «Фигура человека с натуры».

В 19:00 театральное отделение колледжа им. А.С. Знаменского представит мини-пьесу «Риск» Эдуардо де Филиппо. Удивительная история из жизни неапо-литанской семьи, полная настоящей итальянской страсти.

Завершит «Ночь искусств» в 20:00 музыкальная программа «Музыка как личное кино» (авторская киномузыка конца 20 века). Произведения М. Наймана, А. Шнитке, Г. Канчели, Л. Десятникова исполнят Д. Борисова (скрипка), А. Маринин (кларнет), Ю.Напольских (рояль), Я. Тимофеева (флейта), М. Уфрутов (контрабас).

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Ночь искусств в «Порту» «Взгляни на север»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 19:00.

В программе вечера запланированы: знакомство с новой выставкой Гюлар Шахвердиевой «Черное золото», авторские экскурсия и мастер-класс от художницы по шелкографии, занимательная интерактивная программа для детей «Сказки югорской земли».

Мастер-класс «Шелкография на бумаге» – это уникальная возможность в творческой обстановке создать графическую работу, которая станет украшением любого интерьера. В процессе участники познакомятся с технологией ручной трафаретной печати – шелкографией, научатся нанесению несмываемых качественных изображений на бумагу и создадут графическую работу с использованием золотой потали по мотивам выставки.

Интерактивная программа познакомит с самыми интересными, добрыми и поучительными легендами Севера и расскажет о природных явлениях и жизни людей, приключениях и великих подвигах.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Ночь искусств в историческом парке «Россия – Моя история. Югра»

Место проведения: исторический парк «Россия – Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 18:00.

В этот раз вас ждет аллея мастеров, разнообразные мастер-классы, настольные игры, творческие лекции, фокусы. Самые смелые смогут собрать команды и принять участие в КВИЗе. А еще сладкие угощения и освежающие домашние лимонады!

Новый творческий опыт можно будет получить в самых разных сферах. В этом году наши мастера научат вас делать пену для ванн, валять, плести из бисера, работать с сухоцветами. Покажут, как создать модель своей комнаты и многое другое.

Всеми любимые постоянные выставки «Рюриковичи» и «Романовы» будут открыты в течение всего мероприятия, а наши прекрасные проводники в историю будут вести для вас увлекательные экскурсии каждый час.

И по традиции, конечно, розыгрыши призов от наших партнеров!

Телефон для справок: Цена билета: 500 рублей. 6+

5 ноября

Концертная программа для детей «Рисуем музыку. Осень»

Место проведения: фойе второго этажа МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

Дорогие наши друзья, юные художники! Мы продолжаем цикл встреч с прекрасным! Уже нарисованы красками фантастические города и их герои, мы познакомились с четырьмя сестрами и нарисовали одну из них – Весну. Пришла пора нарисовать Осень. Столько необычных красок, сколько у Осени, нет ни у одного времени года – багряный, пурпурный, медный. Осенняя пора очаровательная и загадочна. А музыка осени наполнена торжественной грустью и яркими ассоциациями.

Красавица Осень ждет вас в Хрустальном зале филармонии (фойе II этажа)! Спешите приобрести билеты – количество мест ограничено!

Аккомпанировать юным художникам будет лауреат международных конкурсов струнный квартет PERFECTO.

Художественный руководитель: Дарья Борисова (лауреат международных конкурсов).

Состав квартета:

Дарья Борисова – скрипка.

Татьяна Волкодав – скрипка.

Татьяна Сотникова – альт.

Алексей Смагин – виолончель.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Концерт «ONEDAY DUO»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 19:00.

В разгар ноябрьских праздничных каникул приглашаем на большой концерт прекрасного акустического дуэта «ONEDAY DUO», который состоится 5 ноября в Невесомости. На концерте прозвучат акустические кавер-версии известных произведений зарубежных и российских исполнителей.

Проведи этот уютный осенний вечер в Невесомости с дуэтом Oneday!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: от 300 рублей, на входе: 400 рублей. 16+

Спектакль «Пеппи Длинныйчулок»

Место проведения: Центр культуры «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 155:00/18:00.

Приглашаем мальчишек и девчонок в Центр культуры «Камертон» на музыкальный спектакль «Пеппи Длинныйчулок» в исполнении Нижневартовского театра юного зрителя.

В одном маленьком скучном «сером» городе жили такие же «серые скучные люди. И вот однажды в нем поселилась смешная рыжая девочка, которую звали Пеппи. Девочка эта была совершенно необыкновенной. И не только потому, что она носила ботинки огромного размера, ходила на руках, поливала розы крепким чаем и писала картины сливочным маслом. Но ещё и потому, что, где бы она ни появлялась, всем сразу становилось тепло и весело, будто только что выглянуло из-за туч солнце.

В спектакле много танцев, песен, световых эффектов и волшебных превращений.

Телефон для справок: +7 (3462) 71-18-18. Цена билета: 600-650 рублей. 6+