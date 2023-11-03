В Сургуте идет развитие коммунальной инфраструктуры

В Сургуте идет большая работа по обеспечению коммуникациями и инженерной инфраструктурой двух городских территорий – поселка Кедрового и микрорайона «Марьина гора», который будет довольно густонаселенным. Как закрыть все нужды нынешних и будущих жителей этой части Сургута, обсудили на заседании штаба по строительству под председательством главы Андрея Филатова.

«Есть судебное решение, которое касается безопасности жителей поселка Кедрового и связано с обеспечением необходимых условий для тушения пожаров в данном поселке, – обозначил вопрос директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок. – Оно будет исполнено в ходе реализации другой городской задачи – обеспечение водоснабжением микрорайона «Марьина гора» для ввода нового жилья».

С этой целью город строит новый магистральный водовод, который пройдет от улицы Пионерной до «Марьиной горы» через поселок Кедровый. Сдать его в эксплуатацию планируют до конца этого года, но проблемы могут возникнуть из-за сложностей, связанных с промывкой этой большой трубы по всей длине. Для этого, в свою очередь, требуется запустить насосную станцию, которая уже почти готова – там завершается монтаж последнего насоса. Впереди еще монтаж освещения и промывка сетей, чтобы весь новый район получил доступ к качественной воде. Также в планах еще два новых водовода в Кедровом, один из которых должен быть достроен уже в ноябре, сдача другого должна состояться в марте 2024 года.

«Есть объекты, при реализации которых нельзя допускать дистанции при принятии решений. Это как раз такой объект, он очень важен. И это судебное решение. Подчеркну, мы договорились реализовать все судебные решения, которые были взяты на старте работы команды в городе, – обозначил глава Сургута Андрей Филатов. – У нас было около 70 таких решений по разным видам работ. Сегодня осталось около 10. За 2,5 года пройден путь от оценки, ревизии, бюджетирования, проектов, чтобы закрыть массив судебных решений, некоторые из которых не выполнялись по 5-7 лет. Настаиваю работать так, чтобы в этом году при всех сложностях и обстоятельствах – знаю о задержках по поставкам, есть регионы, требующие особого внимания по строительству инфраструктуры – найти все законные решения, чтобы объекты сдать в срок. Ошибка подчиненного – это ошибка руководителя. Я с себя не снимаю ответственности. И прошу мои слова воспринимать как руководство к действию».

Стоит отметить, что город озаботился и включением «Марьиной горы» в систему общественного транспорта еще до того, как микрорайон будет полноценно заселен. Туда уже ходит один из маршрутов (№1) из поселка Финского, и уже появляются остановочные павильоны.

В ходе заседания штаба главе города также доложили о строительстве магистрального водовода к еще одному перспективному району – «Пойма-5», который находится на Югорском тракте. Работы по этому направлению идут в запланированном графике, на объекте постоянно выполняют задачи около шести бригад. Андрей Филатов дал понять – ввод жилья остается важной стратегической задачей как для города, так и региона.

При поддержке Администрации Сургута