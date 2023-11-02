В октябре в Сургуте появилось на свет 600 малышей

За 10 месяцев 2023 года в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства на свет появились 6438 малышей: 3333 мальчика, 3105 девочек, в том числе 3 тройни и 81 двойня.

Если смотреть статистику октября, то специалисты помогли родиться 600 детям: 322 мальчикам и 278 девочка. В 14 семьях теперь живут двойняшки. По сравнению с показателями за этот же период 2022 года увеличилось количество новорожденных мальчиков.

«Благодаря ЭКО с начала года родилось 200 ребятишек, а это значит, что специалисты отделения вспомогательных репродуктивных технологий Центра смогли сделать счастливыми сотни семей, – отмечает президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева. – Желаю всем семьям здоровья и напоминаю, мы всегда ждем вас в нашем центре, здесь, где рождается счастье!»