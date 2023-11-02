Горнолыжный сезон в Сургуте стартует в середине ноября

Горнолыжный сезон в Сургуте откроется в середине ноября. Первый массовый спуск на горнолыжном комплексе «Каменный Мыс» запланирован на 15 ноября, сообщил «Вестнику» исполнительный директор федерации сноуборда России в ХМАО Александр Свинин.

«Если погода и в дальнейшем будет такой же морозной и снежной, то ориентировочно откроем сезон 15 ноября», – отметил Свинин.

По его словам, каких-то акций на открытие сезона пока не планируется, но ближе к дате ситуация может измениться.

Напомним, горнолыжный сезон в Ханты-Мансийске весной этого года завершился спуском с горы в бассейн.