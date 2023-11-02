В Сургуте пройдет традиционная «Ночь искусств»

Галерея современного искусства «Стерх» приглашает на традиционное мероприятие в рамках Всероссийской «Ночи искусств» 4 ноября с 13:00 до 21:00.

С 13:00 до 18:30 действуют выставки «Сквозь время» (советская живопись и современная пастель), «Дракон из чернильницы. Искусство Востока» (японская живопись, буддийская скульптура, предметы быта).

В 17:00 про искусство Востока расскажет музеевед Филипп Тарасов.

В течение дня пройдут арт-занятия. 13:00 до 15:00 – «Узел удачи» (плетение), «Манэки-нэко» (воздушный пластилин),«Зеленый дракон» (монотипия).

15:00 до 17:00 – создание коллективного арт-объекта в технике «лофт» с образами животных восточного календаря и китайской открытки, «Пластилиновая лаборатория». 17:00 до 18:30 – «Кимоно» (бумагопластика), роспись игрушки «Японский карп», восточная фотозона.

Будут предложены игры «Микадо» – цветные палочки и «Туми иши» – гора камней. Все желающие смогут нанести аквагрим и сделать оригами, сделать снимки в фотозоне Дракон с жемчужиной».

В течение дня пройдут демонстрационные мастер-классы от художников - «Пион» в технике китайской живописи «у-син», «Фигура человека с натуры».

В 19:00 театральное отделение колледжа им. А.С. Знаменского представит мини-пьесу «Риск» Эдуардо де Филиппо. Удивительная история из жизни неапо-литанской семьи, полная настоящей итальянской страсти.

Завершит «Ночь искусств» в 20:00 музыкальная программа «Музыка как личное кино» (авторская киномузыка конца 20 века). Произведения М. Наймана, А. Шнитке, Г. Канчели, Л. Десятникова исполнят Д. Борисова (скрипка), А. Маринин (кларнет), Ю.Напольских (рояль), Я. Тимофеева (флейта), М. Уфрутов (контрабас).



Стоимость билета на «Ночь искусств»: 300 рублей.