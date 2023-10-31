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За 9 месяцев 2023 года Сургутская ГРЭС-2 увеличила производство электроэнергии на 9%

Сургутская ГРЭС увеличила производство электроэнергии

За 9 месяцев 2023 года Сургутская ГРЭС-2 увеличила производство электроэнергии на 9%
Фото: ГРЭС-2

В период с января по сентябрь 2023 года Сургутская ГРЭС-2 увеличила выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 9% до 24,1млрд. кВт.ч.

Увеличение выработки Сургутской ГРЭС-2 произошло преимущественно во II и III квартале текущего года в связи с крупными ремонтами прочего генерирующего оборудования в Тюменском и Уральском регионах. Во II квартале 2023 года выработка станции выросла на 10% к предыдущему году, в III квартале на 14%.

Производство тепловой энергии в январе-сентябре 2023 года в сравнении
с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 4,0% и составило 565,630 тыс. Гкал.


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              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#339 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#339 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
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              ["_owner":"CBehavior":private]=>
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              ["_e":"CComponent":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
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        ["_m":"CComponent":private]=>
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        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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