В Сургуте планируют отремонтировать колледж имени Знаменского за 200 миллионов

В Сургуте ищут подрядчика для ремонта колледжа русской культуры имени Знаменского. Начальная стоимость контракта составляет более 200 миллионов рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

«Подрядчику предстоит отремонтировать трехэтажное здание учебного заведения площадью 2600 квадратных метров. Объект состоит из двух блоков. В них имеется ощутимый физический износ окон, полов, внутренней отделки помещений и кровельного покрытия (износ 100%). Также требуется замена освещения, трубопровода, вентиляции неисправна», — указано в документе.

Подрядчика обязуют выполнить работы к 2026 году. Заявки для участия в тендере принимаются до 13 ноября, аукцион запланирован на 16 ноября.