Власти Сургута рассказали о ремонтных работах на месте бывшего здания «Центрального коммерческого банка»

В бывшем здании «Центрального коммерческого банка» в Сургуте производили ремонт фасадов. На его месте появится административное здание с офисными помещениями, рассказали siapress.ruв пресс-службе городской администрации.

«Здание находится в частной собственности с 29.12.2014 года. Его не сносят и не реконструируют. Производится ремонт фасадов. Это будет административное здание с офисными помещениями. Полномочия по выдаче разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства переданы департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута в 2002 году. За период с 2002 года по настоящее время разрешительную документацию на запрашиваемый объект Администрация города Сургута не выдавала. Со слов представителя собственника, ремонт фасадов завершится ориентировочно в конце октября 2023 года», − говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе администрации также отметили, что муниципальные средства на ремонт не выделялись. Работами занимается собственник объекта.

Подчеркнем, что в 2015 году Банк России отозвал лицензию у сургутского «Центрального коммерческого банка». «Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России», − говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Банка России.

Сургутское отделение Госбанка было открыто с 1931 года, сообщают в BANKI.RU. В январе 1988 года оно было переименовано в Сургутское отделение Жилсоцбанка, после чего в 1990 году на его базе создали «Сургутский Центральный коммерческий банк». В марте 1999 года банк был преобразован в ООО «Сургутский Центральный коммерческий банк».