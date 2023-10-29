Выдворенный из России мигрант вернулся в Сургут с новым именем

В Сургуте полицейские выявили иностранца, незаконно приехавшего на территорию России. Мужчина обратился в полицию для постановки на миграционный учет. В ходе проверки документов обнаружилось, что в 2017 году его признали виновным в совершении административного правонарушения (за нарушение режима проживания в РФ) и приговорили к штрафу с выдворением за пределы страны.

«Находясь у себя на родине, мужчина сменил биографические данные и въехал в страну по другим документам», - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Теперь мигранту вновь грозит наказание за незаконное пересечение границы.