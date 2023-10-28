В Сургуте вновь заработала библиотека №3

Библиотека №3 имени сургутского поэта Петра Антоновича Суханова накануне вновь открыла двери — завершилась модернизация. Как напоминают в администрации города, обновление учреждения стало возможным благодаря участию администрации города в программе «Развитие культуры в Сургуте до 2030 года».

Из новшеств в библиотеке — многофункциональное пространство: Сухановский зал с мобильной мебелью, благодаря которой число посадочных мест в библиотеке выросло; добавилась возможность смотреть мультимедиа контент на телепанели, также обустроено отдельное выставочное пространство — здесь можно увидеть личные вещи поэта.

«Библиотека №3 им. П.А.Суханова находится на ул. Дзержинского, 10 и ждет своих читателей для знакомства с новинками, — отмечают представители учреждения. — Мы работаем ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме понедельника».