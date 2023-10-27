Благочинный Сургута отец Антоний Исаков рассказал, как правильно помянуть усопших вместо празднования Хэллоуина

Благочинный города Сургута отец Антоний Исаков рассказал, почему православному человеку не следует отмечать Хэллоуин и посещать мероприятия, связанные с этим праздником. По его словам, это не имеет никакого отношения к христианской вере и национальному менталитету граждан.

«Учитывая, что на сегодняшний день в нескольких субъектах РФ уже запретили отмечать Хэллоуин в системе образования и рекомендовали организациям не акцентировать на нем внимания. Этот праздник никак не коррелируется с нашей страной и духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. Для православного человека это просто немыслимо. Это праздник нечистой силы. Это не сочетается никак», – отметил в разговоре с корреспондентом siapress.ru настоятель храма Георгия Победоносца Сургута.

Сегодня получает популярность альтернатива зарубежному празднику – «Тыквенный спас». Молодежи предлагается нарядится в одежды черных, красных и оранжевых тонов вместо страшных костюмов. Однако благочинный посчитал, что альтернатива неудачная – верующие молодые люди не заостряют внимание на праздновании 31 октября, а светской молодежи какой-либо «спас» интересен не будет.

«Я думаю, что это не сработает. В традиции церкви были моменты, когда те или иные языческие традиции после принятия христианства у народов старались освятить. Например, колядки, которые были раньше далеки от темы рождения Христа Спасителя. Это удачно произошло. Зачем новый спас рождать? У нас тыква уже собрана, скоро месяц как ее собрали», – поделился мыслями отец Антоний.

Настоятель храма также рассказал о том, как лучше всего почтить усопших для верующих – прийти в храм и помолиться, посетить могилы родственников и близких, поставить свечу за упокой: «Буквально завтра в церкви празднуется Дмитриевская родительская суббота. Было бы правильнее сделать так, как это делали наши предки».